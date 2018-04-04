استمرارا لتنفيذ اتفاق الغوطة.. المعارضة تخرج من مدينة دوما

تنفيذاً لاتفاق برعاية روسيا يمهد الطريق لاستعادة النظام السوري السيطرة على الغوطة الشرقية بأكملها، وفي اليوم الثاني من عملية اجلاء مقاتلي المعارضة من هذا الجيب الأخير المتبقي تحت سيطرتهم في على أبواب دمشق، غادرت مدينة دوما مساء أمس الثلاثاء القافلة الرابعة عشرة من مهجري الغوطة الشرقية وقد صلت إلى الريف الشمالي لمحافظة حلب.

وبحسب مراسلي الأناضول في المنطقة، فإن عملية الإجلاء التي جاءت نتيجة مفاوضات بدأت بضمانة روسية مستمرة في بلدات "عربين" و"زملكا" و"عين ترما" وأخيراً "دوما" آخر معقل للمعارضة السورية في محيط العاصمة دمشق.

وتكونت القافلة الجديدة من 22 حافلة على متنها 1440 شخصًا من مدينة دوما، بينهم 400 طفل وأكثر من 100 مصاب، ووصلت إلى مدينة "الباب" الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات" والخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب.

ومع القافلة الأخيرة اقترب عدد المهجرين قسرا من الغوطة ضمن عمليات الإجلاء من 50 ألف شخص.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً بالإجماع، في 24 فبراير/شباط الماضي، بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار بل استمر في حملة عسكرية هجمية خلفت آلاف القتلى والجرحى عدا عن الدمار المادي في المدن والقرى.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية تمتد 5 ساعات يومياً فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017.

وأعلنت روسيا مساء الأحد التوصل إلى اتفاق "مبدئي على انسحاب مقاتلي جيش الإسلام" من مدينة دوما. ولم يصدر عن جيش الإسلام الذي يضم نحو عشرة آلاف مقاتل يسيطرون على دوما أي تأكيد رسمي بشأنه، فيما يمتنع المتحدثون باسمه عن التعليق على أسئلة الصحافيين المباشرة وعبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي.