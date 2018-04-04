افتتاح أول دار سينما بالسعودية 18 أبريل الجاري في الرياض

منحت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، اليوم الأربعاء، أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة "AMC" الأمريكية، ومن المقرر افتتاح أول دار سينما بالرياض 18 إبريل/ نيسان الجاري.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الترخيص يسمح للشركة، التي تعد أكبر مشغل دور عرض سينمائي في العالم، للعمل بالمملكة.



وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، أن منح هذه الرخصة الأولى يتيح فرصاً استثمارية مهمة لمشغلي دور العرض السينمائي.



وبين أن "السوق السعودية كبيرة، ومعظم سكان المملكة دون سن الثلاثين، وهم يتوقون لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم في وطنهم".



وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن الهيئة العامة للترفيه (حكومية) وقعت اتفاقا مع الشركة الأمريكية، بإقامة 40 دار سينما، في 15 مدينة بالمملكة، خلال الـ 5 سنوات المقبلة.



ويشهد قطاع الترفيه في المملكة تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به العام 2016، بالتزامن مع تحولات اجتماعية واقتصادية هامة في البلاد.



وأعلنت السعودية مطع مارس/ آذار الماضي، إقرار أول لائحة لترخيص دورالعرض السينمائي في السعودية، بعد حظر دام أكثر من 3 عقود.



وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف توطين 50 بالمائة من قطاع الترفيه، إذ ينفق السعوديون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويًا.



ويجري ولي العهد السعودي زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 مارس/ آذار الماضي.



والتقى محمد بن سلمان، ضمن أنشطته، برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، روبرت بوب ألن إيجر .



وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام.



وتحتضن مدينة لوس أنجلوس، في وقت لاحق اليوم، القمة السعودية - الأمريكية للترفيه تحت عنوان "مستقبل الترفيه في المملكة".



ويشارك في اللقاء عدد من الوزراء ورؤساء أهم الشركات المتخصصة في قطاع الترفيه في البلدين.

