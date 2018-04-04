التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، روبرت بوب ألن إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة "والت ديزني"، ورئيس مجلس إدارتها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه جرى خلال اللقاء "استعراض فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام".

كما تم استعراض "الفرص الكبيرة التي توفرها المملكة حيث البنى التحتية والطلب الكبير على الخدمات والمنتجات التي تطرحها والت ديزني، وفرص جذبها للمملكة".

وتعد شركة "والتي ديزني" الأمريكية، واحدة من أكبر شركات وسائل الإعلام والترفيه في العالم.

ويشهد قطاع الترفيه في المملكة تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به عام 2016، بالتزامن مع تحولات اجتماعية واقتصادية هامة في البلاد.

وأعلنت السعودية مطلع مارس/ آذار الماضي إقرار أول لائحة لترخيص دورالعرض السينمائي في السعودية، الأمر الذي يمهد للانطلاق الفعلي في إنشاء دور سينما في المملكة، بعد حظر دام أكثر من 3 عقود.

وقال ولي العهد السعودي، في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف توطين 50 بالمائة من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويًا.

ويجري ولي العهد السعودي زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 مارس، من المقرر أن تستمر أسبوعين.