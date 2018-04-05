الإمارات تعتقل صحفياً أمريكياً في مطار دبي

اعتقلت السلطات الإماراتية، الخميس، الصحفي الأمريكي من أصل عراقي، زيد بنيامين، عند وصوله إلى مطار دبي الدولي، فيما لم يتبين حتى الآن سبب الاعتقال على وجه التحديد.

ويعمل بنيامين كمراسل لقناة الحرة وإذاعة سوا الممولتين من الكونغرس الأمريكي، ونشر خلال الأيام القليلة الماضية، على حسابه بموقع تويتر، صوراً له برفقة إعلاميين والفنانين العرب المقيمين في الإمارات.

وغرد بنيامين، اليوم، قائلاً: "لقد تم اعتقالي في مطار دبي الدولي. لا يوجد سبب للتحرك أكثر من قضية معلقة في محاكم أبو ظبي"، دون أن يوضح طبيعة القضية المعلقة.

ولم يرد أي تأكيد أو توضيح من السلطات الإماراتية حول اعتقال زيد بنيامين حتى الساعة.

ويعرف بنيامين بأنه صحفي نشيط على موقع التدوين المصغر "تويتر" ومتابع لأخبار الشرق الأوسط والولايات المتحدة.