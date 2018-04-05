السعودية على موعد مع مشاريع ترفيهية ضخمة

وقعت الهيئة العامة للترفيه السعودية (حكومي)، خمس اتفاقيات مع كبرى شركات الترفيه في العالم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

جاء التوقيع، خلال القمة التي عقدتها الهيئة في لوس أنجلوس أمس الأربعاء، وامتدت للساعات الأولى من صباح اليوم، تحت عنوان "مستقبل الترفيه في المملكة".

ووقعت الاتفاقية الأولى بين شركة (سيرك دو سولي)، التي تشتهر بتقديم أكبر عروض السيرك العالمية، ومجموعة MBC.

وستقدم الشركة عرضاً غير مسبوق للمرة الأولى في المملكة، وذلك خلال فعاليات اليوم الوطني التي تنظمها الهيئة (23 سبتمبر/ أيلول من كل عام).

وسيضم العرض أكثر من 150 فناناً يقدمون من خلاله واحدة من أكبر العروض الحصرية على مستوى العالم (لم يوضح تفاصيله).

والاتفاقية الثانية، هي شراكة طويلة المدى مع شركة (فيلد إنترتينمنت)، التي ستقوم بإنتاج فعاليات عالمية داخل المملكة، بما في ذلك عروض "ديزني على الجليد، ديزني لايف، ومونستر جام".

كذلك، تم توقيع اتفاقية مع "ناشيونال جيوغرافيك" التي ستقوم من خلالها بالتعاون الهيئة العامة للترفيه و(KBW Ventures)، ببناء مدن مختلفة بتقنية VR في مناطق المملكة.

وسيبدأ العمل في أول موقع بالرياض بداية العام القادم 2019.

وتمت الاتفاقية الرابعة مع شركة (IMG) الرائدة في مجال الفعاليات والرياضة والإعلام والأزياء، التي تعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وتنص الاتفاقية، على إنشاء عدد من الفعاليات المخصصة للمملكة (لم تحدد)، إضافة إلى إنشاء عدد من المواقع الخاصة بالفعاليات، التي ستفتح من خلالها فرصاً وظيفية جديدة لشباب وفتيات الوطن.

ووقعت شركة "لكتشري" من قطاع الترفيه، عقداً طويل المدى لتفعيل عروض "ذا مارفال اكسبيرينس" التي ستبدأ الصيف القادم في كل من جدة (غرب) والرياض (العاصمة).

وتطرقت القمة، التي عقدت في لوس أنجلوس إلى العديد من المحاور، جاء في مقدمتها استعراض عدد من المبادرات الاستثمارية الجديدة في قطاع الترفيه.

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي (بمثابة الصندوق السيادي) قد وقع، الأربعاء، اتفاقية مع شركة "6 فلاجز" الأمريكية؛ لتطوير وتصميم متنزه ترفيهي يدعم قطاع الترفيه في السعودية.

ويشهد قطاع الترفيه في المملكة تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به عام 2016، بالتزامن مع تحولات اجتماعية واقتصادية هامة في البلاد.

وأعلنت السعودية مطلع مارس/ آذار الماضي، إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي في السعودية، بعد حظر دام أكثر من 3 عقود.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف توطين 50 بالمائة من قطاع الترفيه، إذ ينفق السعوديون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويًا.