النظام السوري يتجه للسيطرة على آخر الأحياء الخارجة عن سيطرته في دمشق

يعزز النظام السوري منذ أيام حشوده العسكرية قرب الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق تمهيداً لعملية عسكرية لإخراج تنظيم داعش الإرهابي منها وبسط سيطرتها على كامل العاصمة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

هذا ويسيطر داعش الإرهابي منذ عام 2015 على الجزء الأكبر من مخيم اليرموك الذي تقطنه غالبية فلسطينية، فضلاً عن أجزاء من حيي الحجر الأسود والتضامن قربه. كما تمكن الشهر الماضي من السيطرة على حي القدم المحاذي، مستغلاً انشغال قوات النظام بمعارك الغوطة الشرقية.

وقال مدير المرصد السوري "تستمر منذ يوم الأحد التعزيزات العسكرية لقوات النظام والمقاتلين الموالين له خصوصاً من الفلسطينيين، تمهيداً لعملية عسكرية تنهي وجود تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة". وأوضح ان التعزيزات قادمة من داخل العاصمة وخارجها.

ومن شأن طرد تنظيم داعش الإرهابي من تلك الأحياء أن يتيح للنظام السوري بسط سيطرته على كامل العاصمة للمرة الأولى منذ العام 2012.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من نظام دمشق عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن "المؤشرات الحالية تدل على أن التعامل مع ملف إنهاء داعش في المناطق التي يسيطر عليها، سيتم من خلال الحسم العسكري".

وأشار عبد الرحمن إلى أن "المقاتلين الفلسطينيين (الموالين للنظام) سيكونون في مقدمة أي هجوم عسكري ضد مخيم اليرموك".

ويعد مخيم اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا. وكان يأوي قبل الحرب أكثر من 160 ألف شخص بينهم سوريون، فيما يعيش فيه اليوم بضعة آلاف فقط.

وشهد المخيم في العام 2012 معارك ضارية بين فصائل المعارضة وقوات النظام، انقسمت فيها المجموعات الفلسطينية بينها. وأدت المعارك إلى موجة نزوح ضخمة، وانتشرت وقتها صور تظهر حشودا كبيرة تخرج سيراً على الأقدام بين الأبنية المدمرة، قبل أن تفرض قوات النظام حصاراً محكماً على المخيم اضطر فيه الناس إلى تناول أوراق الشجر.