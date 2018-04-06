استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 780 برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

استشهد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب 780 آخرين ، وسط قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرات "العودة"، المتواصلة لليوم الثامن على التوالي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وذكر بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين، اليوم الجمعة، إضافة إلى وفاة آخر متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة الماضية.

وذكرت الوزارة، أن عدد الجرحى الذين أصيبوا اليوم، بالرصاص والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ، بلغ 780 شخصاً.

وأوضحت الوزارة أن الطواقم الطبية "تعاملت مع عشرات المواطنين ميدانياً، في نقاط الإسعاف المقامة قرب حدود قطاع غزة".

ويتجمّع مئات الفلسطينيين قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لليوم الثامن على التوالي.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر حتى مساء اليوم، عن استشهاد 26 فلسطينيًا، وإصابة المئات.