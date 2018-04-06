تنظيم ب ي د/بي كا كا الإرهابي يُرهب أهالي قرى في الجزيرة السورية ويهدد بتهجيرها قسراً

تستمر ميليشيا ب ي د الإرهابية (الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي) في انتهاج سياسة عنصرية بحق أهالي البلدات والقرى العرب الواقعة تحت سيطرتها.

وبعد ما وثقه ناشطون في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، من قيام تنظيم ب ي د الإرهابي بإجبار النازحين العرب المقيمين في المحافظة على إخلاء منازلهم لإسكان عائلات المقاتلين الأكراد الذين فروا من مدينة عفرين مع تقدم قوات "غصن الزيتون".

نقلت مصادر سورية معارضة أن ميليشيا ب ي د الإرهابية قد داهمت ظهر أمس الخميس، قرية "أم كهيف" في ريف "تل حميس" في جنوب مدينة القامشلي (شمال شرق سوريا) واعتقلت العشرات من أهالي القرية، ضمن مخطط لتهجيرهم خارج مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر خاصة إن ميليشيا ب ي د الإرهابية اعتقلت عشرات المدنيين خلال المداهمة عقاباً للبلدة لانخراط شبابها في صفوف الجيش الحر المشارك في عملية "غصن الزيتون" في عفرين.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا ب ي د الإرهابية هددت الأهالي بالتهجير قسراً إلى مناطق درع الفرات في ريف حلب الشمالي، التي يسيطر عليها الجيش الحر.

هذا وقد سيطرت ميليشيا ب ي د الإرهابية على ناحية "تل حميس" والقرى التابعة لها قبل أكثر من سنتين. وقد قام عناصرها وقتها بإحراق عشرات المنازل في قرية "أم كهيف" "انتقاما من الأهالي الذين انضم أبناؤهم إلى صفوف الجيش الحر، منذ انطلاق الثورة في سوريا".

وتنتهج ميليشيا ب ي د الإرهابية سياسة عنصرية بحق السكان المحليين لا سيما العرب، في المناطق التي سيطرت عليها بدعم من الولايات المتحدة بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، فهجرت عشرات العائلات وأحرقت منازل وجرفت قرى بأكملها. ومن القرى التي هجّرت عام 2015 قرى الدباغية والعشرة ومشيرفة العربية، التابعة لتل هرمز في ريف تل تمر (الحسكة).

كذلك، قامت ب ي د الإرهابية بإسكان عوائل قيادات من تنظيم ب ي د/بي كا كا ممن تم تهريبها من عفرين في بعض القرى العربية قرب "تل تمر" بعد أن قامت بتهجير سكان تلك القرى.