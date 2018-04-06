شباب مصر يحتفل بمرور 10 سنوات على "6 أبريل"

تحل اليوم الجمعة ذكرى العشرية الأولى على تأسيس حركة "6 أبريل" الشبابية في مصر والتي واجهت وابلًا من القيود والحصار بلغ حد حبس مؤسسيها وإصدار قرار بحظر نشاطها والتحفظ على مقارها في عموم البلاد.

وقد انطلق الحراك الشبابي في إبريل/نيسان 2008 على يد عدد من النشطاء على موقع فيسبوك عقب إضراب عام دعا إليه عمال مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل، شمالي مصر، احتجاجًا على تدني الأجور وزيادة الأسعار.



ولعب حراك "6 أبريل" دورا احتجاجيا بارزا خلال أواخر عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك (1981-2011)، ثم في حشد الجماهير خلال أحداث ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.



ورغم تراجع المزاج الاحتجاجي العام في مصر، لا يزال شهر أبريل/نيسان، هو الأكثر شهرة سياسية بين جميع شهور العام، نظرًا لارتباطه بالحراك الشبابي الذي حفر بصمته في الذاكرة الجماعية في البلاد.

الميلاد السياسي:

ولدت الحركة من رحم إضراب عمالي دعا إليه عمال شركة غزل المحلة الحكومية للغزل والنسيج في 6 أبريل/ نيسان 2008؛ وداس خلاله العمال على صورة كبيرة لمبارك بأحذيتهم، في مشهد نادر تحول فيما بعد أيقونة للثورة المصرية، وفق تقارير صحفية آنذاك.



تلقف الدعوة للإضراب عدد من الشباب على الإنترنت احتجاجًا على الغلاء والفساد، ولاقت الدعوة الافتراضية استجابة كبيرة بين قطاعات واسعة من الشعب المصري، عده مراقبون فيما بعد "أول عصيان مدني شامل ضد نظام مبارك بعد نحو 30 عاماً من بقائه في الحكم".



بلغ الحراك الشبابي أوج توهجه السياسي خلال عامي 2009 و2010 ليساهم مع حركات أخرى في خلخلة نظام سياسي كان يوصف بالقوي والمتين حتى أسقطت رموزه في ثورة يناير/كانون ثان 2011.



غير أن الخفوت والانزواء بات مصير الحراك الشبابي بعد أن تم تحييده في معادلة السياسة بمصر، بعد تقييد وحبس عدد من أعضائه وحظر نشاطه والتحفظ على جميع مقاره في عموم البلاد، لتحل العشرية الأولى لانطلاقه بصمت لم يعتده يومًا.

ضجيج احتجاجي صاخب:

شاركت حركة "6 أبريل" في الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات المنددة بالفساد والفقر والاستبداد السياسي قبل الثورة المصرية شكلت محطات فاصلة في المسيرة الاحتجاجية للحراك الشبابي الأبرز بمصر.



كما بزغ نجمها السياسي مع ظهور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق (يوليو/تموز 2013 - 14 أغسطس/آب 2013) في جمع توقيعات على بيان يطالب بالتغيير في فبراير/شباط 2010.



ومع تسارع وتيرة الأحداث إثر مقتل الشاب "خالد سعيد" بالإسكندرية، صيف 2010على يد الأمن بدعوى حيازته المخدرات، ازداد نشاط الحركة وفعاليتها الاحتجاجية ضد ممارسات الداخلية المصرية إلى أن اندلعت الثورة.



وظلت "6 أبريل" في صدارة المشهد بعد تنحي مبارك وعارضت المجلس العسكري الحاكم (فبراير/شباط 2011- يونيو/حزيران 2012) ورفعت شعارا شهيرا آنذاك "يسقط حكم العسكر"، وشاركت في الكثير في التظاهرات الرافضة له.



وبالتزامن مع اتهامات بـ"العمالة" و"الخيانة"، واجهت "6 أبريل" انشقاقًا كبيرًا بعد 3 أعوام على تأسيسها إثر تباين في مواقف مؤسسيها حيال القضايا الوطنية، ما أدى لانشقاق 500 عضو عنها وتشكيل حركة جديدة تحمل الاسم ذاته بإضافة "الجبهة الديمقراطية" لتتميز عن الجبهة التي قادها مؤسس الحركة آنذاك أحمد ماهر.



وعلى خلفية دعم ماهر (38 عامًا) لمحمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد) خلال جولة الإعادة في رئاسيات 2012، تزايدت وتيرة الخلافات والانشقاقات في الحركة الأم، كونها دعمت رأس السلطة للمرة الأولى في تاريخها.



لكن بعد مرور 6 أشهر، نشب خلاف بين الحركة وبين الرئيس مرسي وقتها إثر تعديلات دستورية أجراها الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، اعتبرتها الحركة "تعزيزا وتوسعا في صلاحيات رئاسية تؤدي للانفراد بالسلطة".



وبتحول لافت، دعت الحركة إلى تظاهرات ضد مرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، وإلى اعتصام في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، رفضا للتعديلات الدستورية، ما عده مراقبون بعد ذلك بداية النهاية لحكم الإخوان الذي استمر عاما واحدا.



ودعت حركة "6 أبريل" بجبهتيها للخروج على مرسي في 30 يونيو/حزيران 2013، كما أيدت في البداية قرارات خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وكان على رأسها عزل مرسي، في يوليو/تموز من العام نفسه.



وقبل أن تحل الذكرى الثالثة للثورة المصرية، أعلنت "6 أبريل" في تحول جديد، رفضها لخارطة الطريق، في 22 ديسمبر/كانون الثاني 2013، وعارضت قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، ودعت إلى تظاهرات احتجاجية ضدهما.

نهاية رحلة:

في ديسمبر/كانون الأول 2013، عاقبت محكمة مصرية مؤسس الحركة أحمد ماهر بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (2800 دولار أمريكي)، إثر إدانته بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر" الذي عارضه.



وفي يناير/كانون الثاني 2017 أطلق سراح ماهر بعد قضاء مدة حبسه، مع المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات لم تنته بعد حتى الآن.



وتزايدت وتيرة اتهامات تواجه الحركة بالتآمر على البلاد لتخريبها والتحالف مع جماعة الإخوان التي يعتبرها النظام "إرهابية" منذ أواخر 2013، كما ازداد حصار نشاط الحركة بعد حكم قضائي في أبريل/ نيسان 2014 باعتبارها جماعة محظورة.



وقضى الحكم القضائي بـ"حظر أنشطة الحركة والتحفظ على مقارها وممتلكاتها"، وجاء في حيثياته أن "الحركة تعمل لصالح جهات أجنبية ضد مصلحة الوطن وتهدد الأمن والسلم العام".



وعليه، يحتفي مؤسسو ورواد الحراك الشبابي الأكثر تأثيرًا في الحياة السياسية بمصر بذكرى العشرية الأولى باحتفال افتراضي فقط على منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الخفوت والانزواء فرض عليه من سنوات ولا يزال قائمًا.