قتيلان وعشرات الجرحى في "جمعة الكوتشوك" بغزة حتى الآن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيا قتل فيما أصيب أكثر من 40 آخرين بجراح مختلفة، منها حالات خطيرة في المواجهات التي وقعت على حدود غزة الشرقية، إبان مشاركتهم في "مسيرة العودة الكبرى".

وكانت الوزارة، قد أعلنت مقتل فلسطيني صباح اليوم، متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة الماضية.

وأضاف أشرف القدرة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، في تصريح صحفي: "محصلة اليوم هي قتيلان أحدهما متأثراً بجراحه شرق جباليا، و40 إصابة بجراح مختلفة منها 5 خطيرة في الرأس والمناطق العلوية من الجسم".

وأوضح القدرة أن الطواقم الطبية "عالجت عشرات المواطنين ميدانياً، في نقاط الإسعاف المقامة بالقرب من حدود قطاع غزة".

وارتفع عدد الذين سقطوا خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين، منذ الجمعة الماضية، إلى 23 فلسطينياً.

ويتجمّع مئات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لإحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض، لليوم الثامن على التوالي.