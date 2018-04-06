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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهدد باستهداف الفلسطينيين المشاركين بمسيرات العودة باستهدافهم برصاص القناصة

ديلي صباح
إسطنبول

هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي الفلسطينيين المشاركين بمسيرات العودة الكبرى بقطاع غزة باستهدافهم برصاص القناصة، مشيراً إلى أن عدسات الأسلحة الإسرائيلية تىصدهم جيداً ولا يمكنهم (الفلسطينيون) الاختباء منها.
واستخدم أدرعي صورة يظهر بها أطفال عبر عدسة قناصة وكتب عليها عبارة نراكم جيداً



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