المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهدد باستهداف الفلسطينيين المشاركين بمسيرات العودة باستهدافهم برصاص القناصة

هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي الفلسطينيين المشاركين بمسيرات العودة الكبرى بقطاع غزة باستهدافهم برصاص القناصة، مشيراً إلى أن عدسات الأسلحة الإسرائيلية تىصدهم جيداً ولا يمكنهم (الفلسطينيون) الاختباء منها.
واستخدم أدرعي صورة يظهر بها أطفال عبر عدسة قناصة وكتب عليها عبارة نراكم جيداً
من يظنّ أنّه يستطيع التخفي من وراء عدسات قوّاتنا فهو مخطئ، نحن نراكم بوضوح، ولن نسمح لأحد بمجرّد المحاولة للمس بأمن #إسرائيل ومواطنيها. كفاكم سذاجةً وتعريضًا لأنفسكم للخطر.#لا_شيء_يخفى_علينا#مش_عودة_فوضى #مسيرة_الفوضى #فرضى#جمعة_الكوشوك pic.twitter.com/FiSU54uVfc— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 6, 2018