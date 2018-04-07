إصابة 6 صحفيين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتهم مسيرات العودة بغزة

أصيب ستة صحفيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة الكبرى، اليوم الجمعة، في قطاع غزة.

وقالت لجنة دعم الصحفيين إنها رصدت منذ صباح اليوم إصابة 6 صحافيين بالرصاص الحي في حين أصيب عشرات الصحفيين بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وأجريت لهم عمليات إسعاف عاجلة في المكان.

وأكدت اللجنة أن الجيش الإسرائيلي يتعمد إطلاق النار على الصحفيين ويمنعهم من التغطية كما جرى مع الطواقم الصحفية الفلسطينية والأجنبية داخل الشريط الحدودي من جهة المستوطنات الإسرائيلية.

وطالبت اللجنة الاتحاد الدولي للصحفيين بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في هذه الاعتداءات والقيام بزيارة عاجلة للأراضي الفلسطينية للاطلاع من كثب على حجم الاعتداءات المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

ويتجمّع مئات الفلسطينيين قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لليوم الثامن على التوالي.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر حتى مساء اليوم، عن استشهاد 26 فلسطينيًا، وإصابة المئات.