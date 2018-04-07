الغوطة الشرقية.. مقتل 47 مدنيا خلال 48 ساعة في هجمات لنظام الأسد وداعميه

قُتل 47 مدنياً في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، منذ تجدد القصف عليها أمس الجمعة حتى اليوم، وفق مصادر في طواقم الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

وذكرت المصادر أن 47 مدنياً قتلوا جراء القصف الجوي والبري على مدينة دوما المحاصرة من قبل قوات النظام السوري وداعميه.

وأعربت الطواقم عن قلقها من ارتفاع عدد الضحايا جراء القصف المستمر على دوما، وازدياد عدد الجرحى، وسط نقص في تجهيزات المستشفيات الميدانية في المدينة.

من جهتها أبدت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، قلقها البالغ إزاء تصاعد حدة الغارات الجوية على غوطة دمشق الشرقية.

وأسفرت مفاوضات برعاية روسيا في 22 مارس/ آذار الماضي، عن اتفاق بدء عملية التهجير القسري من الغوطة الشرقية.

وأجريت بالفعل عمليات إجلاء من بلدات عربين وزملكا وعين ترما، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بخصوص الإجلاء من دوما.

وأثناء استمرار المفاوضات بين روسيا ومجموعة "جيش الإسلام"، التي تسيطر على المنطقة، بدأت عمليات الإجلاء من دوما، في 2 أبريل/ نيسان الجاري، وتم إجلاء حوالي 5 آلاف مدني إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي البلاد.

وأصدر مجلس الأمن قراراً في 24 فبراير/ شباط الماضي، يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، ورفع الحصار عن الغوطة الشرقية، إلا أن النظام السوري لم يلتزم.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا في 26 من الشهر نفسه، "هدنة إنسانية" في المنطقة تمتد 5 ساعات يوميا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بسبب القصف.