إعلامي موالي للأسد قبيل الهجوم على دوما: ما ترونه مجرد "مقبلات" والأقوى قادم

قال الإعلامي حسين مرتضى مدير مكتب قناة العالم الإيرانية، والمعروف بتأييده الشديد لنظام الأسد، قبل ساعات من بدء الهجوم الكيميائي على دوما، إن الهجوم قد بدأ الآن إلا أن ذلك يعد "مقبلات حتى لا يتفاجؤوا مما سيحدث"

ونشر مرتضى على حسابه بتويتر مقطعاً مصوراً صباح السبت، قال فيه متهكماً مشيراً بيده إلى دوما " القصف بدأ وبدأت المعركة ونحن سنتكأ هنا ونشاهد."

وأضاف مرتضى أن " الاقتحام الكبير لم يبدأ بعد وأن ما ترونه هو "مجرد مقبلات حتى لا يتفاجئوا بما سيرونه بعد قليل"

وتابع مرتضي "لو استمرت الأمور في المعركة على ما هي عليه سيرون شيئاً لم يروه من قبل. أقوى بكثير من مجرد اقتحام بري كبير. الأمر الذي اعتبره كثيرون تلميحاً للقصف بالكيماوي.

#حسين _مرتضى

مشاهد من مشارف دوما ورسالة صباحية خفيفة

وسير المعارك pic.twitter.com/BCC3I0DecV — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) April 7, 2018

وأمس السبت، قتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات؛ جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة "دوما" آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي.

ونفذت قوات نظام الأسد 215 هجومًا كيميائيًا على مناطق سيطرة المعارضة منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومصادر بالدفاع المدني في سوريا. ‎

ويأتي استخدام النظام السوري لذلك السلاح مجددا، الذي سلب أرواح المئات من الأبرياء، وكثير منهم من الأطفال والنساء، في إطار سعيه إلى إجبار المدنيين على مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.