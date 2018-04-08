الحوثيون يزعمون قتل جنود سودانيين بمعارك شمال غربي اليمن

زعمت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، السبت، قتل عدد من الجنود السودانيين، المشاركين ضمن قوات التحالف العربي، خلال معارك بمحيط مدينة ميدي شمال غربي اليمن.

وحتى الساعة 21.05 (تغ)، لم يصدر أي تعقيب بشأن تلك المزاعم من التحالف العربي ولا الحكومتين اليمنية والسودانية.

وبث الإعلام الحربي التابع لجماعة "الحوثي" مشاهد لجثث جنود وهجمات استهدفت آليات عسكرية، وقال إن القتلى هم جنود سودانيون مشاركون في قوات التحالف العربي.

وحسب تعليق مصاحب للفيديو -الذي لم يتسن التأكد من صحته- فإن الجنود السودانيين لقوا مصرعهم الخميس الماضي، إثر تصدي مسلحي "الحوثي" لهم بعد هجوم شنوه على مواقعهم.

وبينما لم يتناول الإعلام الرسمي السوداني تلك الأنباء، تناولتها بعض وسائل الإعلام السودانية الخاصة، ومنها صحيفة "الركوبة"، نقلا عن مصادر محسوبة على جماعة "الحوثي".

ويشارك السودان منذ مارس/آذار 2015، في التحالف العربي الذي تقوده السعودية؛ لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر / أيلول 2014.