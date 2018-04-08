غداة مجزرة الكيماوي.. الغارات تستهدف دوما مجدداً رغم الحديث عن هدنة

تجدد القصف الجوي صباح الأحد على مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، غداة مقتل أكثر من 75 شخصاً وإصابة قرابة ألف آخرين معظمهم نتيجة حالات اختناق تسببت بها غارات شنتها طائرات الأسد استخدمت غازات سامة يرجح أن من بينها غاز السارين.

ويأتي ذلك برغم إعلان اللجنة المدنية للمفاوضات في مدينة دوما، صباح الأحد، عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي إلى وقف لإطلاق النار تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين روسيا وفصيل جيش الإسلام المسيطر على المدينة.

وقالت منظمة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قوات النظام وداعميه استهدفت دوما بأسلحة كيميائية.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل 40 مدنيا على الأقل، وإصابة مئات يجري التعامل معهم ميدانياً، ولاحقاً قالت مصادر سورية متعددة إن عدد القتلى ارتفع إلى ما لا يقل عن 75، بينما أصيب قرابة 1000 آخرين بحالات اختناق.

وقتل وأصيب معظم الضحايا وهم محتمون في ملاجئ تحت الأرض، نتيجة تسرب الغازات السامة عبر الهواء، وكشفت الفيديوهات والصور التي بثها ناشطون عن ظهور أعراض الإصابات الناتجة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في حوادث مشابهة لتلك التي وقعت في الغوطة نتيجة الهجوم الكيميائي الكبير في أغسطس آب عام 2013.