غزة.. وقفة لعشرات الإعلاميين تنديدا بقتل إسرائيل صحفي فلسطيني

شارك العشرات من الإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، في وقفة؛ تنديدا بقتل الجيش الإسرائيلي الصحفي الفلسطيني "ياسر مرتجى" قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أمام مقر الأمم المتحدة، غربي مدينة غزة، صورة الشهيد "مرتجى" ولافتة كبيرة كتب عليها:" الرصاص لن يمنعنا من نقل الحقيقة".

واستشهد مرتجى، فجر السبت، متأثرا بجراح أصيب بها، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، مساء الجمعة الماضي.

كما أصيب 40 صحفيا، منذ يوم الجمعة قبل الماضي، منهم 13 بالرصاص الحي، و2 بكسور جراء إصابتهم بقنابل غاز، و25 بالاختناق، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة.

وقال تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، في كلمة له خلال الوقفة:" إن قتل إسرائيل لصحفي مرتجى يؤكد انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي والإنساني".

وأضاف :"الصحفي مرتجى قُتل بشكل متعمد بالرصاص كما أصيب 9 آخرون خلال مسيرات العودة على حدود قطاع غزة".

وتابع:" استهداف الصحفيين يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويأتي في إطار سياسة إسرائيلية متبعة بهدف إبعاد وسائل الإعلام عن ساحة الجريمة الكبرى التي يرتكبها بحق المواطنين الأبرياء".

ولفت إلى أن نقابة الصحفيين:" مستمرة في جهودها لملاحقة القتلة ومجرمي الحرب الإسرائيليين".

ودعا الأسطل، المجتمع الدولي إلى "التحرك الدولي، فورا، لإجبار سلطات الاحتلال عن التوقف عن جرائمها بحق الفلسطينيين".

كما طالب المجتمع الدولي، والاتحاد الدولي للصحفيين، بـ "إرسال فريق خاص بالتحقيق في جرائم الاحتلال تجاه الصحفيين".

من جانبه، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن الأسلحة الإسرائيلية المستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي تؤدي إلى "تهتك الأنسجة الداخلية والعظام ما يعني ضرورة التحقيق في نوعها".

وأضاف في كلمة ألقاها خلال الوقفة:" الاحتلال يرتكب جرائم حرب منظمة وسوف يستمر فيها طالما أمن المساءلة الدولية".

وتابع:" ما تستهدفه إسرائيل هو إلحاق أكبر قدر من الأذى بالمدنيين".

كما لفت إلى أن الهدف من استهداف الصحفيين، هو "حجب الحقيقة عن العالم".

وطالب يونس، محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة بـ"إجراء تحقيق فوري في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين".