العراق يبحث تأمين حدوده ضد الإرهاب الخارجي

بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة حيدر العبادي رئيس الوزراء، في اجتماع أمس الأحد تأمين حدود البلاد لإبعاد خطر "الإرهاب"؛ وفق ما أعلنت الحكومة العراقية.



وقالت الحكومة في بيان إن "المجلس ناقش الاستمرار في عملية تأمين الحدود العراقية لإبعاد خطر الإرهاب عن العراق، حيث تم عرض تقرير مفصل عن الوضع في الحدود والخطط لتأمينها".



وتشكل الحدود العراقية - السورية هاجسًا لبغداد منذ سنوات طويلة، وقد كانت منفذًا لتدفق مقاتلي تنظيم "القاعدة" الإرهابي في السابق ولاحقًا مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي؛ كما ينشط على الحدود الشمالية مع تركيا، عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ويعمل العراق على تأمين حدوده لطي صفحة طويلة من عدم الاستقرار لا سيما بعد هزيمة تنظيم "داعش" في البلاد نهاية العام الماضي.



وأضاف بيان الحكومة العراقية أن المجلس ناقش أيضًا "عقود التسليح وعقود تجهيز المعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية"، وأشار البيان إلى أنه تمت مناقشة "مشاركة العراق في مؤتمر باريس لحشد الجهود لمكافحة تمويل الإرهاب، الذي سيعقد في 26 نيسان (إبريل) 2018، وأهميته في تعبئة الجهود وتكريسها لمنع الإرهاب الذي تمت هزيمته في العراق وخشية العالم أن ينتقل لدول أخرى".

وأوضح أن المؤتمر "سيشارك فيه 70 دولة، و15 منظمة دولية وإقليمية ووكالات متخصصة بمكافحة الإرهاب"، دون تفاصيل إضافية.