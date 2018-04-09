بوادر توتر بين روسيا وإسرائيل بعد اتهام الأخيرة بقصف مطار "تي فور" بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الضربات الجوية التي استهدفت مطار "التيفور" العسكري بسوريا، نفذتها طائرتان إسرائيليتان عبر المجال الجوي اللبناني.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن الوزارة، قولها في بيان إن "مقاتلتين من طراز إف 15 تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي، قصفتا قاعدة تي فور العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صواريخ جو -أرض دون أن تدخل في المجال الجوي السوري، وهي فوق الأراضي اللبنانية".

وأشار البيان، إلى أن "الدفاع الجوي السوري اعترض 5 (صواريخ) منها"، مضيفاً أن 3 صواريخ وصلت إلى الجزء الغربي من المطار.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى عدم وقوع ضحايا بين "المستشارين الروس".

من جهته، طلب النائب الروسي، فلاديمير دزهبروف، من الجانب الإسرائيلي توضيح سبب الهجوم، ووصف دزهبروف الهجوم بأنه "غير مبرر"، حسب المصدر ذاته.

وقال إن "الهجوم غير المبرر من شأنه أن يعقّد الأزمة السورية".

وجاء الإعلان الروسي عقب نفي واشنطن وباريس مسؤوليتهما عن الهجوم، كما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي على الاتهام الروسي.

ويُعرف أنّ قاعدتي "تي 4" والشعيرات، كانتا منطلقاً لمقاتلات النظام السوري التي قصفت بالأسلحة الكيماوية الغوطة الشرقية خلال الفترة الأخيرة، وفي كلتا القاعدتين توجد قوات تابعة لإيران.