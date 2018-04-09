حماس: تهديدات إسرائيل الأخيرة هدفها التنصل من مسؤوليته تجاه تدهور الأوضاع في غزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين، أن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بقصف مواقع تابعة لها حال استمرت مسيرات العودة وكسر الحصار، تأتي لـ"تحميل الحركة المسؤولية عن الأوضاع بقطاع غزة".

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، للأناضول، إن "هذه السياسة قديمة جديدة، تأتي لتحميل الحركة المسؤولية عما يجري بغزة سيما التصعيد".

وحمّل قاسم، الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن "تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية في القطاع".

وتابع: "من يتحمل المسؤولية عن هذه الأوضاع هو من يحاصر القطاع للعام الـ12 على التوالي، ومن يقتل المدنيين العزّل".

وذكر قاسم، أن القصف الإسرائيلي فجر اليوم للقطاع، يأتي لـ"خلط الأوراق وللتغطية على جرائمها التي ارتكبتها بحق المدنيين المشاركين في مسيرة العودة".

وأكّد أن التهديدات الإسرائيلية "لن تخيف الشعب الفلسطيني"، وسيواصل مشاركته في المسيرة في طابعها "السلمي والشعبي والجماهيري".

وفجر اليوم، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على موقع فلسطيني شمالي قطاع غزة.

وأمس الأحد، نقلت صحيفة "هآرتس"، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن سلاح الجو الإسرائيلي قد يقصف مواقع تابعة لحماس، إذا استمرت التظاهرات قرب السياج المحيط بقطاع غزة.

وحسب المسؤولين الأمنيين، سيعمل الجيش الإسرائيلي على "تخفيض عدد المصابين في التظاهرات المقبلة".

وبرر هؤلاء المسؤولون الاستخدام المكثف للذخيرة الحية، بمخاوفهم من "تمكن الفلسطينيين من اختراق السياج بشكل جماعي خاصة في النقاط الضعيفة منه والتي تحتاج للصيانة".

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين، منذ بداية المسيرة في 30 مارس/ آذار الماضي، 32 فضلًا عن ألفين و850 مصابًا.