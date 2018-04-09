سطو مسلح على مصرف في العاصمة الأردنية

للمرة الخامسة منذ مطلع العام الجاري، يتعرض مصرف إلى عملية سطو مسلح في الأردن؛ إذ جرت اليوم الاثنين، عملية سطو على أحد البنوك المعروفة في العاصمة الأردنية عمان.

وقالت الأجهزة الأمنية في بيان، إن أحد فروع البنك العربي في العاصمة عمان، تعرض لعملية سطو مسلح لاذ منفذها بالفرار، بعد سلب 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بملاحقة المنفذ لإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية، إن الجاني ترك خلفه حقيبة كان يشتبه باحتوائها على متفجرات، غير أن الأجهزة المختصة أكدت أنها لا تحوي أية مواد خطرة.

وتعد هذه العملية، الثانية في أقل من أسبوع، إذ تعرض قبل عدة أيام أحد فروع البنك العربي الإسلامي لعملية سطو أخرى وسرقة مبلغ 60 ألف دينار (84.5 ألف دولار).

لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض في غضون ساعات، على اللص، أثناء محاولته مغادرة البلاد.

ويعمل في الأردن 25 بنكا محليا ووافدا، منها 4 بنوك إسلامية.

ويشهد الأردن منذ بداية العام الجاري، ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات، في محاولة من الحكومة لخفض عجز موازنتها في 2018 البالغ 1.75 مليار دولار.