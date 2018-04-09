غزة.. مقتل فلسطيني متأثراً بجراحه وإسرائيل تشن غارة جوية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، مقتل مواطن فلسطيني، متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي، في أول أيام مسيرات "العودة".

وقالت الوزارة في بيان إن "مروان عوّاد قديح، من بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس (جنوب) استشهد صباح اليوم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي، في أول أيام مسيرات "العودة"، 30 مارس/آذار الماضي".

ويتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وبوفاة قديح، يرتفع عدد القتلى جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين، حتى الآن، إلى 32 قتيلاً، وأكثر من 2850 جريحا.

من جانب آخر، قصف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، موقعا فلسطينيا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعا يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في بلدة بيت لاهيا بصاروخين، ما تسبب بحدوث أضرار بالغة في الموقع دون وقوع إصابات.

من جهته، أكد أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، قيام طائرات مقاتلة إسرائيلية بالإغارة صباح اليوم على هدف يتبع لحركة حماس.