فيديو من عدسة قناص إسرائيلي يوثق لحظة قنصه شاب فلسطيني خلال مسيرات العودة

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يبدو أنه مصور من عدسة بندقية قناص إسرائيلي بواسطة هاتف محمول، ويوثق لحظة استهداف القناص لشاب فلسطيني قرب الجدار العازل خلال مسيرة العودة الكبرى.

وظهر في الفيديو فرحة الجنود الإسرائيليين بقتل الشاب الفلسطيني، حيث يصفونه بألفاظ نابية.

ويتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وشهدت الجمعة الماضية استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما استشهد نحو 19 شخصا في الجمعة السابقة لها.