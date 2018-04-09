قتلى إيرانيون في قصف إسرائيلي استهدف مطاراً عسكرياً للنظام السوري في حمص

أقر تلفزيون النظام السوري بوقوع ضربة لمطار التيفور العسكري بريف مدينة حمص (وسط البلاد)، واستهدافه بعدة صواريخ، في حين نفت واشنطن وباريس مسؤولتهما عن الضربة.

وقال الجيش الروسي إن طائرتين إسرائيليتين حربيتين هاجمتنا المطار من الأجواء اللبنانية بثمانية صواريخ.

وقتل خلال الهجم 14 مقاتلاً بينهم إيرانيون في الضربة على مطار التيفور العسكري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تأكيد تقارير عن شن غارة جوية أميركية على قاعدة عسكرية سورية، وأكد المسؤول علم البنتاغون بالتقارير، لكنه قال "ليس لدينا ما نؤكده".

وفي سياق متصل، قالت مصادر بالإدارة الأميركية إن تقييم السلطات الأمريكية يشير إلى أن أسلحة كيميائية استخدمت في الهجوم على مدينة دوما السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، لكن السلطات لا تزال تعكف على تقييم تفاصيل الهجوم.

ويعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا اليوم الاثنين مع كبار القادة العسكريين لبحث الخيارات للتعامل مع الهجوم الكيميائي على دوما، وسط توقعات بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري.

وقال مصدر بالبيت الأبيض في تصريحات صحفية إن الاجتماع سيحضره وزير الدفاع جيمس ماتيس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد.

وتوعد الرئيس ترامب نظام الأسد بدفع "ثمن باهظ" بسبب هجوم دوما الكيميائي، وكتب في إحدى تغريداته عقب الهجوم أن الكثيرين ماتوا من بينهم نساء وأطفال في هجوم كيميائي طائش في سوريا، وأن الأسد سيدفع ثمنا باهظا، داعيا لفتح المنطقة من أجل التحقيق وتقديم المساعدة الطبية.