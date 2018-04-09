منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن أنها تحقق في هجوم دوما المروع

أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين أن المنظمة تحقق في التقارير الواردة عن وقوع هجوم كيميائي مروع في مدينة دوما قرب العاصمة السورية دمشق.

وقال أحمد أوزومجو إن المنظمة "أجرت تحليلات أولية للتقارير عن استخدام أسلحة كيميائية مفترضة فور ورودها".

وتابع في بيان أن فريقاً لتقصي الحقائق يقوم حالياً بجمع المزيد من المعلومات "للتثبت مما إذا كانت أسلحة كيميائية استخدمت"، معرباً عن "قلقه الكبير" حيال الوضع.

وقال أوزومجو إن الخبراء يبحثون عن معلومات "من كل المصادر المتوافرة" وسيرفعون العناصر التي سيجمعونها إلى الدول الـ192 الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

واتهمت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني) في دوما والمعارضة السورية بمختلف تشكيلاتها قوات النظام بشن هجوم بـ"الغازات السامة" السبت على دوما، ما أوقع عشرات الضحايا.

وأظهرت العديد من الفيديوهات والصور التي بثت على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عشرات الجثث من القتلى الذين سقطوا في الهجوم وقد تجمع على أنوفهم وأفواههم الزبد، وهو أحد أعراض الموت اختناقاً نتيجة تنفس الغازات السامة، في حدث مماثل لهجوم قوات الأسد بغاز السارين على الغوطة قبل 5 أعوام.

وأثار الهجوم الكيميائي بـ"الغازات السامة" من طرف قوات الأسد تنديداً دولياً، ودفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توعد الأسد بـ"رد قوي مشترك".