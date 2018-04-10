اتصال هاتفي يجمع ترامب وماكرون لبحث سبل الرد على الهجوم الكيميائي في دوما

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سبل الرد على الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري، السبت الماضي، على بلدة دوما بالغوطة الشرقية المحاصرة بريف العاصمة دمشق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الزعيمين، مساء الاثنين، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال البيان إن ترامب وماكرون تناولا خلال الاتصال "التنسيق فيما بينهما حول كيفية الرد على الهجوم الكيميائي الوحشي الذي وقع بسوريا يوم 7 أبريل (نيسان) الجاري".

* وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان الشأن السوري هاتفيًا:

في سياق متصل ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية بالوكالة، جون سوليفان، بحث ووزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، آخر تطورات الأزمة السورية الراهنة.

وأوضح البيان أن الوزيرين بحثا الرد المحتمل للمجتمع الدولي على الهجوم الكيميائي على دوما، والخطوات التي من المحتمل أن تتخذها بريطانيا والولايات المتحدة في ذات الصدد.

وقتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، السبت، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصادر طبية.