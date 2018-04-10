بن سلمان يلمح لإمكانية مشاركة السعودية في عمل عسكري ضد النظام السوري

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الثلاثاء، إن بلاده "لن تتأخر" في المشاركة بعمل عسكري مع حلفائها (لم يحددهم) ضد نظام بشار الأسد "إذا استدعى الأمر".

جاء هذا في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعاصمة باريس، عقب مباحثات جمعتهما.

وكان بن سلمان الذي وصل فرنسا الأحد، يرد على سؤال بشأن تصريحات سابقة له، قال فيها إن الأسد "باق في السلطة"، وما إذا كانت بلاده ستشارك في ضربات عسكرية فرنسية وأمريكية ضد النظام في حال تم اتخاذ قرار بذلك.

من جهته، قال ماكرون ردا على سؤال حول استعداد فرانسا للقيام بعمل عسكري في سوريا خارج مجلس الأمن: "هدفنا الأول محاربة داعش والتنظيمات الإرهابية".

وأردف: "فرنسا تقوم بعمل دبلوماسي أولا في مجلس الأمن الدولي لتعزيز مراقبة استخدام الأسلحة الكيميائية، .. وسنواصل تبادل المعلومات مع شركائنا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنعلن الأيام القادمة عن قرارنا".

وبين أنه عند اتخاذ القرار سيكون "الرد قوي ومشترك".

وتابع ماكرون: "والقرار الذي سنتخذه لن يسعى إلى استهداف حلفاء النظام وإنما الهدف هو استهداف القدرات الكيميائية الذي يحتفظ بها النظام إذا ما تم اتخاذ قرار بهذا الشأن".

ومضى قائلا: "لا نريد أي تصعيد للوضع في المنطقة ولكن ما نتمناه أن القانون الدولي الإنساني يتم احترامه".



وقال دبلوماسيون أمميون، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة دعت للتصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار لتشكيل لجنة جديدة تحدد المسؤول عن هجمات كيميائية في سوريا.

يأتي ذلك في وقت تتحرك فيه أمريكا وحلفاؤها للردّ على هجوم الكيميائي على مدينة دوما السورية، والذي أوقع مئات القتلى والجرحى.

وقتل 78 مدنيا على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.