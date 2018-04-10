مقتل 3 مدنيين بغارة "خاطئة" للتحالف العربي جنوب غربي اليمن

قالت المقاومة الشعبية الموالية للقوات الحكومية اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن 3 مدنيين قُتلوا "خطأً"، جراء غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، في مديرية خدير، شرقي محافظة تعز.

وذكر المركز الإعلامي للمقاومة في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن الغارة الجوية "الخاطئة" استهدفت منزل المواطن "صادق البهيشي" في قرية ظفار شعب الداخل بمديرية خدير.

وأفاد أن الغارة أدت إلى مقتل صادق البهيشي وطفله ومدني ثالث كان يعمل في المنزل.

وحتى الساعة (11:30 ت.غ) لم يصدر أي تعليق عن قوات التحالف العربي حول الغارة الجوية.

ويحاصر مسلحو الحوثي، مدينة تعز، التي تخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة منذ نحو 3 أعوام.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.