تحطم طائرة عسكرية شمالي الجزائر وأنباء عن وجود قتلى

سقطت طائرة عسكرية، الأربعاء، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، في ولاية البليدة، شمالي الجزائر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت قناة "النهار" الجزائرية إن الطائرة العسكرية سقطت على مستوى الطريق السريع الرابط بين مطار بوفاريك والبليدة؛ ما أدى إلى سقوط قتلى من قوات الجيش (لم تحدد عددهم).

ونقلت عن مصادر أمنية أن الطائرة من الحجم الكبير من طراز يوشين من نوع أليوشين، المخصصة للنقل والإمداد.

واتجهت الوحدات الخاصة الى موقع الحادث لتقييم الوضع.

وبثت القناة مقاطع فيديو لحطام من الطائرة يظهر تصاعد الدخان منه.

من جانبها نقلت صحيفة "البلاد" الجزائرية إن النيران اشتعلت النار في الطائرة بعد إقلاعها بلحظات من مطار بوفاريك.

ولفتت إلى أن الطائرة كانت متجهة من مطار بوفاريك إلى مطار بوسفر بوهران.

ولم يصدر رسميا حتى الساعة 8:20 ت.غ أي تعقيب رسمي على الحادث.