صحيفة: موسكو تستعد لتنفيذ مناورات بحرية قبالة سواحل سوريا

ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية (مستقلة)، الأربعاء، أن البحرية الروسية تستعد لتنفيذ مناورات قبالة سواحل سوريا، وسط توقعات بتنفيذ ضربة أمريكية وشيكة هناك.

وأفادت الصحيفة بأنه من المتوقع تنفيذ المناورات في وقت لاحق اليوم.

ولم تعلن وزارة الدفاع الروسية رسميا عن تلك المناورات حتى الساعة 17:00 ت غ.

وقالت الوزارة في بيان سابق اليوم إنها "تراقب عن كثب الوضع حول سوريا وعلى دراية بتحركات من جانب القوات البحرية الأمريكية".

يأتي ذلك وسط تسارع في وتيرة التطورات بشأن رد عسكري أمريكي محتمل على هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة عبر "تويتر" يقول إن "روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا".

وأضاف: "استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة.. صواريخ جميلة وجديدة وذكية".

وهاجم موسكو لدعمها نظام بشار الأسد بالقول "لا يجب أن تكوني شريكًا لحيوان (بشار الأسد) قتل بالغاز شعبه ويستمتع بذلك".

وفي تغريدة ثانية، قال ترامب إن "علاقاتنا مع روسيا أسوأ مما كانت عليه في أي وقت مضى، بما في ذلك خلال الحرب الباردة".

وقتل 78 مدنيا على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.