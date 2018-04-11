غزة.. إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرة العودة

أصيب 8 مدنيين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة" السلمية المتواصلة منذ نحو أسبوعين.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، في بيان صحفي، إن "8 فلسطينيين أصيبوا نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي تجاههم أثناء تواجدهم قرب الحدود الشرقية للقطاع".

وذكر أن الأطباء وصفوا جراح المصابين "بين المتوسطة والخطيرة".

وأشار القدرة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة" السلمية منذ 30 مارس/ آذار الماضي، بلغ 3088 مصابًا.

ومنذ نحو أسبوعين، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين، منذ بداية المسيرات إلى 32 شهيدًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.