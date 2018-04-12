الجبير: لا سلام في المنطقة في ظل تدخل إيران بالدول العربية

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنه "لا سلام ولا استقرار ما دامت إيران تتدخل في الدول العربية".

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الأحد المقبل التي ترأسها بلاده.

وأضاف الجبير أن السعودية لا تقبل التدخلات الإيرانية في الدول العربية وأن "طهران والإرهاب حليفان بدعمها لميليشيات الحوثي بالصواريخ البالسيتية".

وأشار أن 117 صاروخا هاجمت بلاده خلال الفترة الماضية، وأن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية كاملة عن الأزمة في اليمن.

وأكد أن القضية الفلسطينية تتصدر بنود أعمال القمة القمة العربية، مجددا استنكار بلاده إعلان واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون ثان الماضي.

وحول الأزمة اليمنية، أشار إلى أن المملكة دعمت البرامج الإنسانية والتنموية عبر 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات بالإضافة إلى 217 مشروعا لمركز الملك سلمان للإغاثة تقدر بـ 925 مليون دولار.

وأكد أن بلاده تدعم وحدة سوريا ومؤسساتها، وتدين استخدام الأسلحة الكيماوية ومعاقبة من يقف وراء هذه "الجريمة النكراء".

وعن ليبيا، أكد ضرورة احتواء المجتمع الدولي للأزمة، لافتا إلى أن دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا من أجل وحدة أراضيها.

وتنعقد القمة العربية بدورتها التاسعة والعشرين في الدمام بالسعودية، الأحد المقبل، على مستوى زعماء وملوك ورؤساء الدول العربية.

وقمة الدمام 2018 هي الرابعة في السعودية، حيث سبق وأن عقدت قمتان في الرياض، عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية في الرياض أيضا، عام 2013.