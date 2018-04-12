روسيا تسحب سفنها من ميناء طرطوس "حفاظًا على سلامتها"

أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، أنّ السفن الروسية الراسية في قاعدة طرطوس البحرية في سوريا قد غادرت المكان حفاظًا على سلامتها، وفق وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وجاء تصريح البرلماني الروسي، بالتزامن مع تهديد الولايات المتحدة وحلفائها بشن ضربة عسكرية في سوريا، ردًا على الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على مدينة دوما، بالغوطة الشرقية.

وفي وقت سابق اليوم، طالب ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بتجنب أي خطوات قد تهدد بزيادة التوتر في سوريا (دون تحديد طبيعة الخطوات المشار إليها).

كما أشار أن موسكو تتابع التصريحات الأمريكية حول الضربة المحتملة في سوريا.





وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، روسيا، من رد قادم على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية، قائلا إن "الصواريخ قادمة".

وتقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع فرنسا بشأن الضربة المحتملة، كما عقدت رئيسة الوزراء البريطانية اجتماعا عاجلا لحكومتها اليوم الخميس وسط تكهنات بأنها ستدعم أي تحرك أميركي ضد سوريا.