روسيا: قوات النظام السوري تسيطر بشكل كامل على الغوطة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، سيطرة النظام السوري بشكل كامل على منطقة الغوطة الشرقية بما فيها مدينة دوما.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية (خاصة) عن يوري يفتوشينكو، رئيس مركز المصالحة الروسي (قاعدة حميميم) قوله "اليوم حدث بارز في تاريخ سوريا، سيطرت قوات النظام السوري على مدينة دوما التي كان يسيطر عليها فصيل جيش الإسلام، وبالتالي تصبح جميع مناطق الغوطة الشرقية تحت سيطرة قوات النظام".



وأضاف أنه "بعد تحرير دوما من المسلحين (جيش الإسلام)، سيتم نشر قوات الشرطة العسكرية الروسية في المدينة للحفاظ على القانون والنظام خلال فترة انتقالها من سيطرة المسلحين إلى النظام السوري".



والأحد الماضي، توصلت الدفاع الروسية لاتفاق مع فصيل "جيش الإسلام" الذي ينتشر في دوما بالغوطة الشرقية، قرب العاصمة دمشق يقضي "بوقف إطلاق النار واستئناف انسحاب المسلحين وعائلاتهم من المدينة وعددهم 40 ألفًا، إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا".



جاء ذلك غداة مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة المئات، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي.



وبدأت عمليات الإجلاء من دوما، في 2 أبريل/ نيسان الجاري، وتم إجلاء حوالي 5 آلاف مدني منها إلى شمالي البلاد.