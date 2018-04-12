وزراء الخارجية العرب يجتمعون في الرياض تحضيرا للقمة المقبلة

عقد، وزراء الخارجية العرب، عصر اليوم الخميس، في الرياض الاجتماع التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادته الـ29 الأحد المقبل.

وترأس الاجتماع وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، حيث تسلم رئاسة الاجتماع من نظيره الأردني أيمن الصفدي، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويناقش الوزراء 18 بندا أبرزها القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي ومستجداته، وتطورات الأزمات السورية والليبية واليمنية، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ويناقش الاجتماع أيضًا التقارير المرفوعة إلى القمة العربية ومنها تقرير رئاسة القمة السابقة (الأردن)عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام، أحمد أبوالغيط، عن العمل العربي المشترك.

وتنعقد القمة العربية بدورتها التاسعة والعشرين في الدمام بالسعودية، الأحد المقبل، على مستوى زعماء وملوك ورؤساء الدول العربية.

وقمة الدمام 2018 هي الرابعة في السعودية، حيث سبق وأن عقدت قمتان في الرياض، عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية في الرياض أيضا، عام 2013.