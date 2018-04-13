العراق.. نجاة مرشح تركماني من محاولة اغتيال بين كركوك وديالى

نجا مرشح تركماني بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، من محاولة اغتيال، اليوم الجمعة، على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك (شمال) وديالى (شرق).

وقال النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري للأناضول إن "مسلحين مجهولين هاجموا اليوم المرشح عن ائتلاف جبهة تركمان كركوك للانتخابات البرلمانية أنور فخري كريم على الطريق الرابط بين كركوك وديالى في ناحية العظيم".

وأضاف الشمري أن "الهجوم المسلح أسفر عن إصابة الحارس الشخصي بجروح، فيما نجا المرشح التركماني الذي يشغل منصب عضو المكتب السياسي للحركة القومية التركمانية في كركوك من عملية الاغتيال ولم يصب بأذى".

وأشار إلى أن "قوة من الجيش العراقي وصلت إلى المكان ونقلت الجريح إلى المستشفى".

وفي السياق ذاته، كشف مصدر أمني في بغداد، اليوم، عن صدور تعليمات إلى القوات الأمنية بحماية التجمعات الخاصة بالحملة الدعائية للانتخابات فضلًا عن توفير أجواء التنافس النزيه بين المرشحين.

وقال النقيب في شرطة بغداد أحمد خلف: إن "تعليمات أمنية صدرت إلى جميع قواطع المسؤوليات في بغداد بضرورة حماية التجمعات الخاصة بالدعاية والانتخابية".

ويتنافس 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة للحصول على 328 مقعدًا في البرلمان المقبل والذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

ويحق لـ24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة.