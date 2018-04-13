مقتل فلسطيني وإصابة 701 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني، وإصابة 701 آخرين، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح وصل الأناضول نسخة منه، إنّ "الفلسطيني إسلام حرز الله (28 عاماً)، استشهد إثر تعرضه لرصاصة من الجيش الإسرائيلي في منطقة البطن".

وأضاف القدرة أنّ "701 آخرين أصيبوا، 163 منهم بالرصاص الحي، و72 اختناقا بالغاز، و12 بالرصاص المطاطي"، فيما لم يوضح طبيعة بقية الإصابات.

وطالب القدرة المنظمات الدولية باتخاذ موقف "حازم وواضح من استهداف الاحتلال الصهيوني للنقاط والطواقم الطبية".

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين، اليوم، باتجاه مخيمات العودة المقامة على طول السياج الأمني، للمشاركة في الجمعة الثالثة لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو/ أيار المقبل.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة ويستهدف المدنيين بدم بارد، ما أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف بالرصاص والاختناق بفعل الغاز المُدمع منذ الجمعة الأولى في 30 مارس.