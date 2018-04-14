أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى تحقيق "مستقل وشفاف" حول مواجهات غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي إلى اجراء "تحقيق مستقل وشفاف" حول أحداث العنف في غزة.

وقال خلال اجتماع للمجلس لبحث الوضع في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا: "إن أعمال العنف الأخيرة في غزة أوقعت قتلى وجرحى من دون طائل".

وأضاف: "أدعو الاطراف الى الامتناع عن اي عمل يمكن ان يوقع ضحايا جددا وعن كل اجراء يمكن ان يعرض المدنيين للخطر".

وتابع "ان هذه المأساة تؤكد الطابع الملح لاعادة اطلاق عملية السلام من اجل حل الدولتين الذي سيتيح للفلسطينيين والاسرائيليين العيش في دولتين ديموقراطيتين جنبا الى جنب في سلام وامن داخل حدود معترف بها" من الجميع.

وتجددت المواجهات الجمعة عند الخط الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل اثناء تظاهرة "مسيرة العودة" التي ينظمها الفلسطينيون للاسبوع الثالث على التوالي وذلك بعد مقتل 33 فلسطينيا في الأسبوعين الأخيرين بنيران الجيش الإسرائيلي.

وخلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، قال ممثلو تونس والكويت وفلسطين وجامعة الدول العربية إنهم بعثوا برسالة إلى مجلس الأمن الجمعة للفت انتباهه إلى الوضع في غزة.

وجاء في الرسالة "ندعو المجتمع الدولي على وجه السرعة لتحمل مسؤولياته والعمل على وقف عمليات القتل والإصابات المتعمدة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون". واضافت الرسالة ان الفلسطينيين اختاروا "مسارا سلميا" للتعبير عن مطالبهم.