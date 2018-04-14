الجيش المصري: مقتل 8 عسكريين و14 مسلحاً إثر "عملية انتحارية" وسط سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، مقتل 8 عسكريين و14 مسلحاً، إثر "إحباط عملية انتحارية" بمحيط مقر عسكري وسط سيناء (شمال شرق).

وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان أن "القوات المسلحة اليوم تمكنت من إحباط عملية إرهابية كبرى".

وأضاف: "حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من 14 فرداً بينهم 4 يرتدون الأحزمة الناسفة ومسلحين جميعاً بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط و RBJ اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء مستغلة فترة وحالة الظلام التي تصاحب توقيت الفجر".

وتابع: "عناصر الخدمة والحراسة تمكنوا من منعهم والاشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة ما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية".

ولفت إلى أن "العناصر التى كانت ترتدي الأحزمة الناسفة قامت بتفجير أنفسها بمحيط المعسكر، فنتج من ذلك استشهاد 8 أفراد من القوات المسلحة وإصابة 15 آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا".

وتأتي العملية بالتزامن مع أول أيام إعلان المد الرابع بقرار رئاسي لحالة الطوارئ بالبلاد، والذي أعلن في أبريل/ نيسان 2017 إثر تفجيرين كبيرين شمالي البلاد أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي.