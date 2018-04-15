انفجار غامض يهز قاعدة تضم ميلشيات موالية لإيران في حلب

قالت مصادر محلية إن انفجاراً ضخماً وقع مساء السبت، في قاعدة تابعة لقوات النظام السوري تضم ميليشيات موالية لإيران في ريف حلب الجنوبي.

وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في قاعدة جبل عزان بريف حلب الجنوبي الخاضع لسيطرة النظام السوري.

ولا يزال سبب الانفجار غامضا حتى الساعة، إلا أن ناشطين رجحوا أن يكون الانفجار ناجماً عن غارات إسرائيلية استهدفت القاعدة، فيما لم يرد بيان أو تعليق من إسرائيل حول الحادث.

ويعتبر "جبل عزان" من أهم القواعد التي تضم قوات إيرانية وميليشيات شيعية تقاتل إلى جانب نظام بشار الأسد في الشمال السوري.