بعثة تقصي الحقائق الكيميائية تبدأ عملها الأحد في دوما

تبدأ بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها في مدينة دوما اليوم الأحد، غداة وصول فريقها إلى سوريا، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في النظام السوري، تمهيداً لمباشرة تحقيقاتها في الهجوم الكيميائي.

وأوردت المنظمة على حسابها على موقع تويتر ليلاً: "وصل فريق بعثة تقصي الحقائق إلى دمشق تمهيداً لبدء عمله".

وتعرضت مدينة دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق في السابع من الشهر الحالي، وقبل إخراج مقاتلي فصيل جيش الاسلام منها، لهجوم كيميائي تسبب بمقتل حوالي 78 شخصاً جراء تنشق غازات سامة وإصابة المئات، وفق ما أفاد مسعفون وأطباء محليون.

وكان من المقرر وصول البعثة على دفعتين يومي الخميس والجمعة، إلا أن وصولها تأخر حتى السبت.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت سلسلة ضربات على مراكز أبحاث ومنشآت قرب دمشق وأخرى غرب مدينة حمص (وسط) رداً على الهجوم الكيميائي على دوما.

وتعهدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان السبت بأن يواصل فريقها "مهمته في سورية لإثبات الحقائق حول ادعاءات باستخدام اسلحة كيميائية في دوما" رغم الضربات الغربية.

وقالت إنها "تعمل عن قرب" مع خبراء أمنيين من الأمم المتحدة "لتقييم الوضع وضمان سلامة الفريق" التابع لها في سوريا.