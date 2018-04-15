تعرف على توزيع وجنسيات القواعد العسكرية الأجنبية في دول الخليج

افتتحت في ميناء سلمان شرقي البحرين ، 5 إبريل/ نيسان الجاري، أول قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في الشرق الأوسط منذ عام 1971، لتكون أولى القواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة في دول الخليج.

وتملك الولايات المتحدة العدد الأكبر من القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، فيما تضم الكويت أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في الخليج، وتضم قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الخارج وهي قاعدة العديد، فيما يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

ويوجد بالإمارات أكبر عدد من القواعد لدول مختلفة، حيث يوجد بها قواعد لأمريكا وفرنسا وأستراليا.

كما تضم قطر القاعدة التركية الوحيدة في الخليج.

فيما أنهت السعودية وجود القواعد العسكرية على أراضيها عام 2003، وإن بقي عدد محدود من الجنود في إطار مهام التدريب والتعاون العسكري .

ووفقا لتقرير نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية نوفمبر الماضي، فإن عدد الجنود الأمريكيين والمدنيين العاملين لمصلحة الدفاع الأمريكية في الكويت: 16.592، والإمارات: 4.240، والبحرين: 9.335، والسعودية: 850، وعُمان: 32، فيما أعلنت قطر أنها تستضيف أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي.

ويأتي انتشار هذه القوات وتلك القواعد بموجب اتفاقيات دفاعية، ومنذ حرب الخليج الثانية 1990 ازداد الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي، وأصبح أكثر عددا وأوسع انتشارا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ثم الحرب على العراق 2003.

واستخدمت واشنطن تلك القواعد في عملياتها العسكرية آنذاك، ثم في الحرب على تنظيم داعش منذ 2014 .

وفيما يلي عرض لأبرز القواعد العسكرية الأجنبية في الخليج:

** الإمارات... قواعد لـ 3 دول

تضم الإمارات قواعد لثلاث دول هي أمريكا وفرنسا وأستراليا.

**قاعدة الظفرة

تشكل قاعدة الظفرة المركز الرئيسي للقوات الأمريكية في الإمارات، إلا أن الجيش الأمريكي له قوات كذلك في ميناء "جبل علي" الذي تستخدمه قوات المارينز.

وتوجد فيها قاعدة جوية ومستودعات متعددة لأغراض الدعم اللوجيستي.



** القاعدة الفرنسية.. معسكر السلام

يعد معسكر السلام أول قاعدة عسكرية فرنسية بحرية دائمة في منطقة الخليج، تم تدشينها في ميناء زايد بأبوظبي عام 2009.

وينتشر نحو 700 عسكري فرنسي في الإمارات موزعين بين معسكر السلام بميناء أبوظبي، والقاعدة الجوية بالظفرة، على بعد نحو 32 كيلومترا جنوب غرب أبو ظبي، والتي يوجد بها قوات أمريكية أيضا.

وتؤوي أبوظبي الوجود العسكري الفرنسي الوحيد خارج البلاد باستثناء إفريقيا.



** قاعدة المنهاد الجوية- قوات أسترالية

قاعدة المنهاد الجوية تقع على بعد 24 كيلومترا جنوب دبي، وتضم قاعدة أسترالية تعرف بـاسم "معسكر بايرد"، تمركزت فيه القوات الأسترالية، بعد انسحابها من العراق عام 2008، بقوات دائمة بلغت 500 جندي.

وأعلنت الحكومة الأسترالية عام 2014 نشرها وحدة من قوات الدفاع، مكونة من 600 مقاتل، كجزء من التحالف الدولي للحرب على "تنظيم داعش.



**البحرين:

**القاعدة الأمريكية (الجفير)

تعد البحرين مقراً للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة "الجفير", شرق العاصمة البحرينية المنامة.

ويعتبر تأمين منطقة الخليج التي تمر عبر مياهها قرابة نصف الإمدادات النفطية للعالم أحد مهام الأسطول الأمريكي الخامس.



**القاعدة البريطانية

افتتحت في ميناء سلمان شرقي البحرين ، 5 إبريل/ نيسان الجاري أول قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في الشرق الأوسط منذ عام 1971، تحمل اسم إتش إم إس الجفير البحرية.

وتستضيف القاعدة نحو 500 من عناصر البحرية البريطانية بينهم بحارة وجنود وطيارون، ومن أبرز مهامها ضمان تحرك شحنات النفط والبضائع من آسيا إلى أوروبا.

وجاء إعلان إنشاء القاعدة أواخر عام 2014، وانطلقت عمليات البناء في 2015.



**الكويت.. قاعدتان لأمريكا

يوجد بالكويت أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في الخليج يتجاوز 16 ألف جندي، يتمركزون في قاعدتين، هما معسكر الدوحة تق شمال غرب مدينة الكويت، على بعد 60 كم من الحدود مع العراق، ومعسكر "عريفجان" جنوب البلاد.

وكانت الكويت عقدت اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 1987 تقوم بموجبه الثانية بحماية 11 ناقلة نفط كويتية تعرضت للتهديد من جانب قوات البحرية الإيرانية فيما سُمي بـ"حرب الناقلات".

وفي عام 1991 ( بعد الغزو العراقي) وقعت الكويت مع أمريكا اتفاقية للتعاون الدفاعي، تقدم الكويت بمقتضاها تسهيلات واسعة للقوات الأمريكية، كما توفر لها قواعد تمركز جوية وبرية، ومستودعات تخزين للمعدات والعتاد.





** سلطنة عُمان:

تقدم عُمان للقوات الأمريكية تسهيلات عسكرية، باستخدام المرافئ والمطارات العُمانية، حسب الاتفاقية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة عام 1980.



** السعودية

أنهت السعودية الوجود العسكري الأمريكي في أبريل/نيسان 2003 بانتقال القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية إلى قاعدة العديد في قطر، وذلك بالاتفاق مع الجانب السعودي، وبقي عدد محدود من الجنود في إطار مهام التدريب والتعاون العسكري.

وتستضيف السعودية على أراضيها حاليا قوات من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن التي تشارك فيه عدة دول بقيادة السعودية.

**.. قطر.. 3 قواعد

تضم قطر 3 قواعد، منها اثنتان لأمريكا، وقاعدة لتركيا.



** قاعدة العديد

تقع على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة ، وتعد أكبر قاعدة جوية أمريكية في الخارج، وواحدة من أهم القواعد العسكرية الأميركية في الخليج.

ويتمركز بها نحو 11 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، وتضم القاعدة المقار الرئيسية لكل من القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية والمركز المشترك للعمليات الجوية والفضائية والجناح الـ 379 للبعثات الجوية.

يوجد فيها حاليا أكثر من 120 طائرة من مختلف الأنواع، ( الجناح 379 التابع للقوات الجوية الامريكية) والقاذفات B1 وطائرات استطلاع وقاذفات بعيدة المدى مثلB52 وطائرات التموين بالوقود في الجو الى جانب وحدات دعم واسناد ومخازن أسلحة وذخيرة.

وتعد القاعدة مقرا للمجموعة 319 الاستكشافية الجوية التي تضم قاذفات ومقاتلات وطائرات استطلاعية، إضافة إلى عدد من الدبابات ووحدات الدعم العسكري وكميات كافية من العتاد والآلات العسكرية المتقدمة، ما جعل بعض العسكريين يصنفونها بأكبر مخزن إستراتيجي للأسلحة الأمريكية في المنطقة.

كما تضم قاعدة العديد أطول ممر للهبوط الجوي في منطقة الخليج بطول 5 كيلومترات.

وتستخدم واشنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر وجود عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها على "داعش" بسوريا والعراق وأفغانستان.

وبدأ الأميركيون إدارة القاعدة منذ عام 2001، وفي ديسمبر/كانون الأول 2002 وقعت الدوحة وواشنطن اتفاقا يعطي غطاء رسميا للوجود العسكري الأمريكي في قاعدة العديد.



** قاعدة السيلية

تقع جنوب الدوحة، تم افتتاحها عام 2000، وكانت مركزا للقيادة الوسطى الأميركية أثناء الحرب على العراق عام 2003 ، وتستخدم كمستودع للمعدات العسكرية.



**القاعدة التركية

تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية بقطر، ونشر قوات برية تركية بها، ضمن اتفاقية تعاون عسكري وقعها البلدان في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وصدق البرلمان التركي عليها في يونيو / حزيران 2017.

وتتيح الاتفاقية إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة، وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت الدوحة، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، ثم توافد أفراد من القوات التركية على دفعات إلى قطر.

وأجرت تركيا وقطر خلال الفترة مابين 5-6 آب/ أغسطس الماضي، مناورات عسكرية برية، أعقبتها مناورات مشتركة للقوات البحرية في 6-7 من الشهر نفسه.

ومراراً، أعلنت أنقرة أن الهدف من قواتها في قطر هو تعزيز أمن المنطقة كلها.