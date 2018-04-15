سباق على الكراسي المتحركة بغزة دعماً للمعتقلين المرضى في سجون إسرائيل

شارك 50 فلسطينياً من ذوي الإعاقة الحركية في قطاع غزة، اليوم الأحد، في سباق رياضي بـ"الكراسي المتحركة" أُطلق عليه اسم (مارثون 1500)، دعماً للمعتقلين المرضى داخل السجون الإسرائيلية.

وانطلق السباق، الذي نظّمته جمعية "واعد" المختصّة في شؤون المعتقلين الفلسطينيين بالتعاون مع نادي السلام لذوي الإعاقة، من ساحة السرايا وصولاً إلى حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة.

وارتدى المشاركون في السباق قميصاً موحداً طبع عليه عبارة "1500..تضامناً مع الأسرى المرضى، في يوم الأسير الفلسطيني"، كما رفع بعضهم لافتات كُتب عليها "1500 أسير مريض داخل سجون الاحتلال".

وقال عبد الله قنديل، مدير الجمعية، في حديثه لوكالة "الأناضول": "اخترنا اسم ماراثون 1500 للإشارة إلى وجود 1500 أسير مريض داخل السجون الإسرائيلية.

وأضاف قنديل: "هؤلاء المرضى هم بحاجة ماسة إلى العلاج، آثرنا أن نسلّط الضوء على قضيتهم، في إطار فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 إبريل القادم".

وذكر قنديل أن المشاركين في السباق هم من الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة حركية جرّاء "استهدافات إسرائيلية سابقة".

وأوضح أن السباق يهدف إلى "مناشدة المؤسسات الحقوقية الدولية لتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، تجاه قضية الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية".

بدوره، أهدى الشاب عمر الغرباوي، المشارك في السباق، فوزه بـ"المركز الأول" للمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني، حسب إحصائيات رسمية فلسطينية، 1500 منهم في عداد المرضى.