ملك السعودية يعلن تسمية القمة العربية الـ29 بـقمة القدس

أعلن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، الأحد، تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى 50 مليونا أخرى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال الملك سلمان، إن القمة العربية التاسعة والعشرين الحالية ستسمى بقمة القدس، قائلا: "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين جميعاً".

جاء هذا خلال أعمال القمة العربية الـ29 في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الظهران شرقي السعودية.

وانطلقت اليوم القمة العربية الـ29 في مدينة الظهران، شرقي السعودية، بحضور ممثلي 21 دولة عربية، بينهم 16 قائدا وزعيما عربيا.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار غضبا واسعا على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، وتنديدا دوليا واسعا.

وفي فبراير الماضي، كشف مسؤولان بإدارة ترامب، أن عملية نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ستجري منتصف مايو/ آيار المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل (14 مايو 1948).