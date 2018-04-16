بمشاركة وفد تركي.. أمير قطر يفتتح "المكتبة الوطنية" اليوم الاثنين

يفتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الإثنين، مكتبة قطر الوطنية، التي تضم مليون كتاب، واستغرق بناؤها 5 سنوات.

ويشارك في حضور حفل الافتتاح والدا الشيخ تميم، أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووالدته الشيخة موزا بنت ناصر، وعدد من رؤساء الدول وممثليهم، وبعض الرؤساء السابقين، وعدد من الشخصيات وكبار المسؤولين، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). ويمثل تركيا وفد يرأسه "بكير بوزداغ" نائب رئيس الوزراء التركي.

ومن المرتقب أن يشهد حفل الافتتاح، وضع الكتاب رقم مليون على أرفف المكتبة التي تبلغ السعة الإجمالية لعرض الكتب فيها، مليون و200 ألف كتاب.

ويتميز المبنى الجديد للمكتبة، الذي صمّمه المهندس المعماري الهولندي الشهير رِم كولهاس، بأنه مجهز لكافة الزوار حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويحتوي على عدد من الابتكارات التكنولوجية مثل نظام فرز الكتب الآلي، وشاشات الوسائط التفاعلية، ومحطات الاستعارة والإعادة التلقائية، التي تمكن أعضاء المكتبة من استعارة الكتب وإرجاعها بسهولة ويسر.

وتتوزع الكتب على كافة الموضوعات من الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الطبيعية، منها أكثر من 150 ألف كتاب ومجلة في مكتبة الأطفال واليافعين.

كما توفر المكتبة أكثر من 200 مصدر إلكتروني يمثل كل منها نافذة على أحدث ما وصلت إليه المعرفة الإنسانية، من كتب ومجلات ودوريات أجنبية في مختلف التخصصات.

أما المكتبة التراثية التي هي جزء من المكتبة الوطنية، فتحتوي على 50 ألف مادة تاريخية وتراثية، منها أكثر من 4 آلاف مخطوطة وأكثر من 1400 خريطة تاريخية وعشرات الأطالس والأدوات الفلكية والآلات الملاحية والصور التاريخية، وغيرها من المقتنيات التراثية.

وتتسم المكتبة التراثية بتصميم معماري متميز، يجعلها تشبه المواقع الأثرية.

وتعتزم المكتبة تنفيذ باقة متنوعة من الفعاليات العامة على مدار أسبوعين، بمناسبة افتتاحها، تتضمن العديد من المحاضرات والندوات النقاشية والمعارض والورش التثقيفية والتدريبية.

وستفتح المكتبة أبوابها للجميع بلا استثناء، والعضوية متاحة مجانًا.

كما تتيح المكتبة خدمة التصفح المجاني للمصادر الإلكترونية من أوراق بحثية، و كتب إلكترونية أو مسموعة عبر موقعها الالكتروني.

وكانت المكتبة قد فتحت أبوابها أمام الجمهور بشكل تجريبي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي