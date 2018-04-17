الجبير: السعودية عرضت إرسال قوات من التحالف الإسلامي إلى سوريا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن بلاده عرضت "إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب" إلى سوريا.

وتأتي تصريحات الجبير بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن نية الرئيس الأمريكي سحب قوات بلاده من سوريا واستدعاء قوات عربية لتحل مكانها في المناطق التي جرى تطهيرها من تنظيم داعش.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن السعودية لم ترغب في الحرب في اليمن بل فرضها انقلاب الحوثيين.

وتابع الجبير: "تصلب الحوثيين ضد العملية السياسية بسبب تعنت إيران"، وإن "ما تقوم بها الميليشيات الحوثية في اليمن يصنف إرهابا".

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنه لا يوجد حلول غير الحلول السياسية باليمن وسوريا.

وأشار غوتيريس إلى أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن شهدت تحسنا كبيرا.