النظام السوري يدعي التصدي لصواريخ اخترقت أجواء دمشق وحمص

زعمت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام أسقطت صواريخ اخترقت أجواء مدينة حمص وسط البلاد.

فيما قالت مواقع إلكترونية مقربة من النظام إن الدفاعات الجوية تصدت لأجسام غريبة في سماء العاصمة دمشق، مرجحة أن تكون الصواريخ إسرائيلية.

وفيما لم تتضح حتى اللحظة المواقع التي استهدفتها الصواريخ، ولا الجهات التي أطلقتها، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.

وكان عدد من مواقع النظام تعرضت السبت الماضي لضربات صاروخية وجوية نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، كما تعرض مطار T4 العسكري لقصف إسرائيلي الأسبوع الماضي.