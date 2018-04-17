الولايات المتحدة الأمريكية تريد نشر قوات عربية في شمال سوريا

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا قالت فيه إن الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت دعما عسكريا من دول عربية لإحلال الاستقرار في سوريا.

وقالت صحيفة في عددها الصادر أمس الاثنين (التوقيت المحلي) استنادا إلى مصادر حكومية إنه من المفترض وفقا لهذه المطالب أن ترسل السعودية وقطر والإمارات ومصر قواتاً إلى شمال شرقي سوريا لتحل محل الوحدات الأمريكية هناك بعد هزيمة داعش.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من قبل دعما ماليا بالمليارات من الدول العربية من أجل سوريا.

هذا وقد شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا صباح السبت ضربات جوية وصاروخية على مواقع للنظام السوري في سوريا، ردا على هجوم كيميائي على بلدة دوما قرب دمشق نهاية الأسبوع الماضي.

وكان ترامب أعلن نيته سحب قواته من سوريا في أسرع وقت ممكن، رغم صدور تصريحات مختلفة عن مسؤولين في البنتاغون.