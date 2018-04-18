العاهل السعودي يستقبل الوفد التركي من الجمعية البرلمانية لحلف الناتو

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الوفد التركي من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وقد عقد العاهل السعودي مع الوفد التركي اجتماعا تناول آفاق العمل المشترك بين المملكة وحلف الناتو، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في الاجتماع عن الوفد التركي، أحمد براءت جونقار وأرتان آيدن النائبان عن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في البرلمان التركي، ومتين لطفي النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

من الجانب السعودي، حضر الاجتماع وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وعدد من كبار المسؤولين.

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض، منذ يوم الاثنين الماضي (أمس الأول) اجتماعات اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانية للناتو وشركائه وذلك بمشاركة الوفد التركي من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الذي وصل الرياض الاثنين الماضي.