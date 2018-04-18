فريق أمني تابع للأمم المتحدة يتعرض لإطلاق نار في دوما

تعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار في مدينة دوما السورية، خلال قيامه الثلاثاء بمهمة استطلاعية في المدينة، وذلك قبل انتشار خبراء دوليين يحققون حول هجوم كيميائي شنته قوات الأسد، بحسب ما أعلن مسؤول أممي الأربعاء.

وصرح المسؤول لوكالة فرانس برس: "لقد تعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار أمس خلال قيامه بمهمة استطلاعية في دوما"، مضيفاً: "لم يصب أحد بجروح وقد عادوا إلى دمشق".

وكان خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ينتظرون الحصول على ضوء أخضر من الفريق الأمني قبل بدء تحقيقهم في دوما حول الهجوم.

وشن النظام السوري هجوماً بغاز الأعصاب على دوما في 7 نيسان/ أبريل أكثر من 87 قتيلاً ومئات المصابين بحسب مسعفين وأطباء.

وكان خبراء الامم المتحدة وصلوا الى دمشق السبت عندما شنت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد ما قالت انه أهداف مرتبطة بالبرنامج السوري للاسلحة الكيميائية.

وتابع المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ان الفريق الامني سيظل في دمشق مع خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في الوقت الحالي.